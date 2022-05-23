الأربعاء آخر أجل لإيداع ملفات ترقية مستخدمي التربية

إجراء الامتحان في 7 جويلية القادم

حددت وزارة التربية الوطنية تاريخ الـ7 جويلية المقبل، لإجراء الامتحانات المهنية لترقية مستخدميها إلى الرتب الإدارية العليا بعنوان سنة 2022، حيث دعت رؤساء المؤسسات التربوية إلى إيداع ملفات المترشحين دفعة واحدة قبل الأربعاء المقبل كآخر أجل، على أن يتم إخضاع المترشحين الناجحين قبل ترقيتهم لمتابعة تكوين متخصص طبقا للقوانين الأساسية الخاصة الساري العمل بها.

وجهت مصالح المستخدمين بمديريات التربية للولايات، في تعليمة صادرة بتاريخ 22 ماي الجاري، كافة المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة إلى تأكيد مشاركتهم كتابيا عن طريق السلك الإداري، من خلال تقديم طلبات المشاركة مرفوقة بملفات كاملة وفقا للوثائق المكونة للملف، وهي صورتان شمسيتان، طلب خطي لغرض المشاركة في المسابقة، ملء استمارة المعلومات بعناية ودقة، تأكيد المشاركة وكذا نسخة من قرار التربص والترسيم والترقية والترسيم أو الإدماج والترسيم وإعادة الترتيب في الرتب السابقة والرتبة الحالية حسب الحالة، نسخة من قرار آخر ترقية في الدرجات، مجمل الخدمات “التأكد جيدا من الأقدمية العامة من الملف المهني ووصل حقوق التسجيل للمشاركة في المسابقة”.

ودعت ذات المصالح رؤساء المؤسسات التربوية إلى إيداع ملفات المترشحين دفعة واحدة باليد لدى مصالح المستخدمين بمديريات التربية للولايات، قبل الأربعاء 25 ماي الجاري كآخر أجل، موضحة بأنه سيتم إخضاع الممتحنين الناجحين قبل ترقيتهم لمتابعة تكوين متخصص بالنسبة للرتب المعنية بذلك، وفقا للقوانين الأساسية الخاصة الساري العمل بها، على أن يتم احتساب الأقدمية إلى غاية الـ7 جويلية 2022 وهو تاريخ إجراء المسابقة.

وبخصوص شروط المشاركة في المسابقة، أشارت المصادر نفسها، إلى أن الترقية تخص ست رتب إدارية عليا، ويتعلق الأمر برتبة “ناظر ثانوية”، التي ستفتح لفائدة أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمستشارين الرئيسيين للتربية الحاصلين على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها والذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وينحدرون من أسلاك التعليم.

بالإضافة إلى رتبة “مستشار رئيس للتربية”، التي سيشارك فيها ثلاث فئات من المترشحين وهم على التوالي، المستشارون الرئيسيون للتربية الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة المنحدرون من أسلاك التعليم ومستشارو التربية الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والأساتذة الرئيسيون في التعليم المتوسط الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

وفيما يتعلق بالترقية إلى رتبة “مستشار تربية”، سيتم الترخيص بالمشاركة في المسابقة لأساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمشرفين الرئيسيين للتربية الذين يثبتون 7 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، باحتساب الأقدمية المشتركة عن طريق الجمع بين أقدميتهم المكتسبة في رتبهم الأصلية “مشرف تربية” ورتبهم الحالية “مشرف رئيس للتربية”، عند تاريخ إجراء الامتحان المهني وأساتذة التعليم الأساسي الذين يثبتون 7 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. بالإضافة إلى رتبة مقتصد رئيس وملحق بالمخابر ومساعد رئيس للمصالح الاقتصادية.