الأربعاء عطلة مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الأمازيغية

أعلنت المديرية العمومية للوظيفة العمومية، أن يوم الأربعاء المقبل المصادف لرأس السنة الأمازيغية سيكون عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة ولمستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات.

وأوضح البيان الصادر عن المديرية أنه “بمناسبة أمنزو ن يناير، رأس السنة الأمازيغية وطبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو 1963، المتضمن قائمة الأعياد القانونية، المعدل والمتمم، فإن يوم الأربعاء 12 يناير 2022 يكون يوم عطلة مدفوعة الأجر، لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة، وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة”.

غير أن المصدر ذاته لفت إلى أنه “يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”.