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رياضة

الأرجنتينيون يردّون على الفرنسيين بِعريضة تحمل 300 ألف توقيع!

الشروق الرياضي
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الأرجنتينيون يردّون على الفرنسيين بِعريضة تحمل 300 ألف توقيع!
ح.م
أنصار منتخب الأرجنتين في مونديال قطر 2022.

ردّ أنصار منتخب الأرجنتين بطل العالم على نظرائهم الفرنسيين بِعريضة مُضادّة.

وكان مُشجّعو منتخب فرنسا قد نشروا عبر الشبكة العنكبوية عريضة بـ 200 ألف توقيع، يُطالبون فيها “الفيفا” بِإعادة  نهائي كأس العالم 2022. وزعموا أن حكم الساحة البولوني سيمون مارتشينياك، لم يكن جديرا بِإدارة نهائي مونديال قطر 2022، وأنه ظلم فريق “الديكة” مُنحازا إلى الأرجنتين.

وذكرت تقارير صحفية أرجنتينية صادرة، السبت، أن أنصار منتخب بلادها ردّوا بِعريضة مُضادّة تحمل أكثر من 300 ألف توقيع، يُطالبون فيها الفرنسيين بـ “الكفّ عن البكاء”!

والظّاهر أن “شبح” الحكم الغامبي بكاري غاساما طاف بِجلاء حول أرجاء تظاهرة كأس العالم 2022، ولم يكن خرافة!

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