الأرجنتيني ألفاريز يقضي على آمال محرز في المان سيتي

باعتراف من مدربه بيب غوارديولا

اعترف المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الانجليزي، بيب غوارديولا، بأنه سعيد بما يقدمه الأرجنتيني، جوليان ألفاريز، مع النادي، وعلى وجه التحديد عقب تألقه اللافت في مواجهة نوتنغهام فوريست، الأربعاء الماضي، في المرحلة الخامسة من “البريميرليغ”، والتي انتهت بسداسية نظيفة (6ـ0) لـ”السكاي بلوز”، سجل منها ألفاريز ثنائية.

وكان النجم الأرجنتيني بدأ مباراة نوتنغهام فوريست أساسيا على حساب قائد “الخضر”، رياض محرز، رغم أنه يلعب في الأصل كمهاجم صريح، لكن تواجد هالاند دفع غوارديولا إلى تغيير منصب نجم ريفر بلايت السابق وإشراكه في منصب الجناح الأيمن، ما يعني عدم رضاه على محرز وتفضيله لألفاريز، الذين يرشحونه للبقاء في التشكيل الأساسي للسيتي والقضاء على حظوظ محرز بدعم مباشر من غوارديولا.

وكال المدرب الإسباني المديح للنجم الأرجنتيني الصاعد، وقال في تصريحات إعلامية ردا على سؤال بمدى سعادته مع ألفاريز: “كثيرًا، كان لدي شعور بأنه لا يوجد شخص واحد في غرفة تبديل الملابس غير سعيد بالهدفين (الذي سجلهما)”، وتابع: “منذ اليوم الأول رأينا جوليان في غرفة تبديل الملابس ويتدرب لدينا. انطباعنا الأول كان إنه لاعب لا يصدق”، وتابع: “أخبرني كشّاف الفريق في أمريكا الجنوبية (جوان باتسي) منذ عام ونصف عام، أن هذا اللاعب مميز. لقد سجل الكثير من الأهداف في فريق ريفر بلايت ولديه إصرار لا يصدق على الفوز”، مضيفا: “تلقى تعليمه من قبل غالاردو (مدرب ريفر بلايت) ونحن الآن نستمتع به”.

واستكمل غوارديولا حديثه عن ألفاريز، قائلا: “جوليان جاء من الأرجنتين، لكن في المباراة الأولى ضد كلوب أمريكا، قلت إن هذا اللاعب سيكون جيّدا لنا”، وأردف: “عانى في الشوط الأول أمام نوتنغهام ولكن الشوط الثاني كان أفضل ورأيت الأهداف”، وختم: “إنه دقيق للغاية. كلاهما..هو وإيرلينغ مهاجمان لا يصدقان، عندما تكون الكرة حول المنطقة، فإنهما يقومان باللمسات الأخيرة الرائعة”.

ويصنف متابعون هذه التصريحات في خانة نهاية عهد النجم الجزائري، رياض محرز، في التشكيلة الأساسية لمانشستر سيتي، خاصة بعد تراجع مستوياته مع بداية الموسم الجاري وانحسار أدواره الفنية مقابل تألق كل من ألفايرز وبرناردو سليفا وفيل فودين وبالطبع إيرلينغ هالاند، ما قد يجعل قائد “محاربي الصحراء” يندم على اتخاذ قرار البقاء مع المان سيتي.