الأرجنتين تتأهّل للمربّع الذّهبي في مباراة “مجنونة” بـ 17 إنذارا

لاعبو الأرجنتين يحتفلون بِهدفهم في مرمى هولندا.

تأهّل منتخب الأرجنتين سهرة الجمعة للدور نصف النهائي، من عمر منافسة كأس العالم 2022 بِقطر.

وفازت الأرجنتين على منتخب هولندا بِواقع ركلات الترجيح (4-3) ، في مباراة لُعبت بِرسم ربع نهائي المونديال، أدارها ثلاثي تحكيم من إسبانيا.

وانتهت هذه المواجهة في وقتَيها الأصلي والمُمدّد بِنتيجة التعادل (2-2).

وسجّل ثنائية منتخب “التانغو” كلّ من: المدافع ناهويل مولينا في الدقيقة الـ 35، والمهاجم ليونيل ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 73. بينما أمضى هدفَي فريق “البرتقالة الميكانيكية” لاعب الخطّ الأمامي والبديل فوت فيغورست في الدقيقة الـ 83 والوقت بدل الضّائع (90+11).

وشهدت المباراة توتّر أعصاب اللاعبيين والمدربين، أجبرت حكم الساحة الإسباني أنطونيو لاهوز على إشهار 17 بطاقة صفراء: 8 للأرجنتين و8 لِهولندا، فضلا عن بطاقة صفراء للناخب الوطني الأرجنتيني ليونيل سكالوني.

وتضمّنت الإنذارات تلقّي مدافع هولندا دانزل دوفريس بطاقتَين صفراوَين، نجم عنهما طرد في الوقت بدل الضّائع (120+9).

وذكّر هذا الكمّ الهائل من الإنذارات بِمباراة هولندا والبرتغال في ثمن نهائي مونديال ألمانيا 2006. حيث أشهر حكم الساحة الروسي فالونتين إيفانوف 16 بطاقة صفراء وبطاقتَين حمراوَين (16 في المجموع)! 9 للبرتغال و7 لِهولندا، مع طرد لاعب من كلّ فريق لِجمعه إنذارَين.

وفي لقاء نصف النهائي سهرة الثلاثاء المقبل، تلعب الأرجنتين مع منتخب كرواتيا نائب بطل العالم.