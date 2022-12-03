الأرجنتين تتأهّل وتنتظرها مواجهة مثيرة أمام هولندا

تأهّل منتخب الأرجنتين سهرة السبت للدور ربع النهائي، من عمر منافسة كأس العالم 2022 بِقطر.

وفازت الأرجنتين بِنتيجة (2-1) على منتخب أستراليا، في مباراة بِرسم ثمن نهائي المونديال، أدارها طاقم تحكيم من بولونيا.

وسجّل ثنائية منتخب الأرجنتين كلّ من: القائد وصانع الألعاب ليونيل ميسي في الدقيقة الـ 35، والمهاجم جوليان ألفاريز في الدقيقة الـ 57. بينما أمضى توقيع أستراليا متوسط الميدان الأرجنتيني إينزو فيرنانديز ضد مرماه في الدقيقة الـ 77.

وحملت هذه المباراة طابعا خاصا، مُرادفا للّقاء رقم ألف للنجم ميسي (35 سنة)، بِاحتساب مقابلاته مع منتخب الأرجنتين وناديَي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وفي مباراة ربع النهائي سهرة الـ 9 من ديسمبر الحالي، يتبارى منتخب “التانغو” مع فريق هولندا، الذي تأهّل بِدوره بعد اجتياز العقبة الأمريكية.

وسبق لِمنتخب الأرجنتين أن واجه نظيره الهولندي خمس مرّات في كأس العالم، ففاز كلّ فريق في مناسبتَين، وتعادلا في مواجهة واحدة.

ويعود تاريخ آخر مباراة مونديالية بين المنتخبَين إلى نصف نهائي نسخة البرازيل 2014، وحينها فازت الأرجنتين بِواقع ركلات الترجيح (4-2)، بعد انتهاء المقابلة في وقتَيها الأصلي والإضافي بِالتعادل السلبي.

وفي كلّ الأحوال، تبقى المواجهات الأرجنتينية- الهولندية دائما واعدة بِالإثارة والتشويق. بِسبب عراقة المدرستَين، وثقافتهما التكتيكية العالمية، وجودة اللاعبين.