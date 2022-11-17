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رياضة

الأرجنتين تتجاوز رقم “الخضر” وتقترب من إيطاليا

علي بهلولي
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الأرجنتين تتجاوز رقم “الخضر” وتقترب من إيطاليا
لاعبو الأرجنتين يحتفلون بِهدفٍ سجّلوه في مرمى الإمارات (صورة اتحاد الكرة الأرجنتيني).

بات منتخب الأرجنتين يحوز رصيد 36 مباراة دولية مُتتالية بِلا هزيمة، بعد فوزه على فريق الإمارات.

وانتصرت الأرجنتين على منتخب الإمارات بِنتيجة ثقيلة (0-5)، في مباراة ودّية احتضنتها العاصمة أبو ظبي مساء الأربعاء.

وهكذا تجاوز منتخب “التانغو” الفريق الوطني الجزائري، بعد أن كانا في أواخر سبتمبر الماضي مُتعادلَين بِرقم 35 مباراة دولية مُتتالية بلا خسارة.

وبقي لِمنتخب الأرجنتين تسجيل فوز واحد، ويُعادل الرّقم القياسي التاريخي لِمنتخب إيطاليا، المُرادف لـ 37 مباراة دولية مُتتالية بِلا هزيمة.

ويُمكن للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزملائه مُعادلة رقم منتخب إيطاليا، لمّا يُواجهون فريق السعودية في الـ 22 من نوفمبر الحالي، بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات لِمنافسة كأس العالم 2022 بِقطر.

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