الأرجنتين تتفادى فرنسا ومنتخبان عربيان يُودّعان المونديال

احتفال لاعبي منتخب الأرجنتين بِهدفٍ مُسجّلٍ ضد بولونيا.

أُزيح سهرة الثلاثاء جزء من لثام الدور ثمن النهائي لِمنافسة كأس العالم لِكرة القدم، نسخة قطر 2022.

جاء ذلك بعد إجراء مقابلات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لِمونديال قطر 2022. عن المجموعتَين الثالثة والرّابعة.

وستلعب فرنسا بطلة العالم مع منتخب بولونيا، وتتبارى الأرجنتين مع فريق أستراليا. في ثمن نهائي كأس العالم 2022.

وهكذا حُرمت جماهير المونديال من مباراة في القمّة بين منتخبَي فرنسا والأرجنتين، في تكرار لِسيناريو نسخة 2018 بِروسيا. بعد أن تسيّدت الأرجنتين لائحة الترتيب.

وعرفت مقابلات الثلاثاء، خروج منتخبَين عربيَين من سباق المونديال، وهما: تونس والسعودية. رغم أن “نسور قرطاج” أحدثوا المفاجأة بِانتصارهم على منتخب فرنسا، لكن النقاط الثلاث لم تكن كافية للعبور إلى الدور الثاني. فيما سَجّل “الأخضر” السعودي انهيارا، بعد بداية قوية ولافتة أمام الأرجنتين.

نتائج الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات:

الفوج الثالث:

فرنسا 0 – تونس 1

الدانمارك 0 – أستراليا 1

الترتيب:

1- فرنسا 6ن

2- أستراليا 6ن

3- تونس 4ن

4- الدانمارك 1ن

ونُشير هنا إلى أن منتخب “الديكة” تفوّق على فريق “الكنغر” في صدارة الترتيب، استنادا إلى مقياس فارق الأهداف (+3/-1)، ووفقا للوائح المنافسة.

الفوج الرّابع:

الأرجنتين 2 – بولونيا 0

المكسيك 2 – السعودية 1

الترتيب:

1- الأرجنتين 6ن

2- بولونيا 4ن

3- المكسيك 4ن

4- السعودية 3ن

ونُشير هنا إلى أن منتخب بولونيا تفوّق على فريق المكسيك في مركز الوصافة، استنادا إلى مقياس فارق الأهداف (0/-1)، ووفقا للوائح المنافسة.

مقابلتا ثمن النهائي:

الأرجنتين – أستراليا. في الثالث في ديسمبر المقبل.

فرنسا – بولونيا. في الرّابع من ديسمبر المقبل.