الأرجنتين تطلق اسم ميسي على مركز تدريب المنتخب
كرمت الأرجنتين، نجمها ليونيل ميسي بعد تتويجه بلقب كأس العالم، وذلك بإطلاق اسمه على مركز تدريب المنتخب.
وكان مقر تدريبات المنتخب الأرجنتينين يسمى “كازا دي إيزيزا” في بوينس آيرس، ، لكنه من الآن فصاعدا سيسمى “ليونيل أندريس ميسي”.
Sinon,
De la légende vivante au mythe,… Le centre d’entraînement de la sélection argentine porte désormais le nom de Lionel Messi.
La pulga va s’entraîner dans un Stade qui porte son nom. pic.twitter.com/Bf5yu7HvST
— Tapis Vert (@jeanclaudesadi4) March 25, 2023
وأكد شيكي تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، الخبر من خلال تغريدة له على موقع “تويتر” قال فيها: “لقد عشنا يوما تاريخيا في كازا دي إيزيزا، والذي سيعرف منذ ذلك الحين باسم ليونيل أندريس ميسي، في موطن اللاعب الأفضل في العالم.
🇦🇷🤩 Le centre d’entraînement de la sélection argentine a été rebaptisé au nom de Lionel Messi ! pic.twitter.com/GA11hJvUut
— Adam Smile (@AdamSmile14) March 25, 2023
وأضاف: أود أن أشكر كل المدربين واللاعبين والموظفين في الاتحاد الأرجنتيني الذين كانوا معنا اليوم.
وكتب ميسي عبر منصة تبادل الصور “إنستغرام” : هذا التكريم هو أجمل ما تلقيته على الإطلاق، شرف عظيم شكرا جزيلا لكم”.