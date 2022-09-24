الأرجنتين تقترب من رقم الجزائر

اقترب منتخب الأرجنتين لِكرة القدم بِخطوة واحدة من معادلة رقم الجزائر، الخاص بِعدد المقابلات الدولية بِلا هزيمة.

ويحوز “الخضر” رصيد 35 مباراة دولية متتالية بِلا خسارة، ما بين نوفمبر 2018 وجانفي 2022. مُتموقعين في المركز الثاني خلف إيطاليا صاحبة الرّقم القياسي العالمي، التي تملك في جعبتها 37 مباراة بِلا هزيمة، ما بين أكتوبر 2018 والشهر ذاته من عام 2021.

ويشغل منتخبا البرازيل وإسبانيا أيضا المركز الثاني، ذلك أن فريق “الأوريفيردي” لعب 35 مباراة بِلا خسارة، ما بين ديسمبر 1993 وجانفي 1996. وخاض منتخب “الثيران” 35 مباراة بِلا هزيمة، ما بين فيفري 2007 وجوان 2009.

ويملك فريق الأرجنتين رصيد 34 مباراة بِلا هزيمة، بدأت في جويلية 2019، وكانت آخر مقابلاته في ساعة مُبكّرة من صباح السبت، وحينها فاز على الهندوراس بِثلاثية نظيفة، في ودّية لُعبت بِأمريكا.

ويُمكن للنجم ليونيل ميسي وزملائه معادلة رقم “محاربي الصّحراء” والبرازيل وإسبانيا، في ساعة مُبكّرة من صباح الأربعاء المقبل، لمّا يتقابلون ودّيا مع جمايكا بِأمريكا.