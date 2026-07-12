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رياضة

الأرجنتين تقصي سويسرا وتضرب موعدا لإنجلترا في نصف النهائي

عمر سلامي
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الأرجنتين تقصي سويسرا وتضرب موعدا لإنجلترا في نصف النهائي

أكمل المنتخب الأرجنتيني، فجر الأحد، أضلاع المربع الذهبي لبطولة كأس العالم 2026.

وتأهل منتخب التانغو إلى نصف النهائي عقب فوزه في المباراة الأخيرة من ربع النهائي، على سويسرا بثلاثية لهدف واحد.

وهز المنتخب الأرجنتيني في وقت مبكر شباك سويسرا، وتحديدا في د10 برأسية أليستر، وتمكن ندوي من معادلة النتيجة في د67 .

واستفادت الأرجنتين من طرد إمبولو في د72 ، لتتمكن من تسجيل هدفين في الوقت الإضافي، وترفع الغلة إلى ثلاثة أهداف.

وسجل خوليو ألفاريز الهدف الثاني في د 113 ولوتارو مارتنبز في د 120.

وسيواجه المنتخب الأرجنتيني، منتخب إنجلترا في مباراة نصف النهائي، هذا الأربعاء بداية من الساعة الثامنة مساءً، بتوقيت الجزائر.

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