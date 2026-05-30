الأرجنتين تلغي رحلات طيران لمونديال 2026

ألغت شركة “إيرولينياس أرجنتيناس” رحلات خاصة إلى ميامي من قرطبة وروزاريو وتوكومان لحضور كأس العالم 2026 بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

الشركة ستركز على رحلات عبر مطار إيزيزا الدولي في بوينس آيرس، مع رحلتين يومياً إلى ميامي ورحلات خاصة إلى دالاس وكانساس سيتي حيث يخوض المنتخب الأرجنتيني مبارياته.

في وقت يحجم فيه المشجعون في العالم عن شراء التذاكر بسبب ارتفاع أسعارها، تكتسب الرحلات الملغاة أهمية تتجاوز التراجع العالمي في الطلب، إذ يُرجّح بدرجة كبيرة أن تكون هذه النسخة من كأس العالم الأخيرة للنجم ليونيل ميسي. كما أن السفر إلى الولايات المتحدة أسهل بكثير من السفر إلى قطر التي احتضنت النسخة السابقة من البطولة التي شهدت تدفقاً كبيراً للمشجعين الأرجنتينيين بينما كان ميسي يقود المنتخب الوطني نحو التتويج باللقب.

وأكدت الشركة إلغاء تلك المسارات الجوية والتركيز من ذلك على عملياتها عبر مطار “إيزيزا” الدولي في بوينس آيرس. وقال مسؤولون بالشركة إن القرار جاء نتيجة الارتفاعات القوية والمستمرة في أسعار الوقود، والتي غيّرت بصورة جوهرية توقعات ربحية الرحلات المنطلقة من المدن الداخلية.

وأضافت الشركة أنها ستركز على توسيع الربط الجوي عبر مطار “إيزيزا” الدولي في العاصمة، بما في ذلك إضافة رحلات خلال التواريخ الرئيسية لكأس العالم. وتشغّل “إيرولينياس أرجنتيناس” حالياً رحلتين يومياً بين بوينس آيرس وميامي، كما توفر رحلات خاصة إلى دالاس وكانساس سيتي، حيث من المقرر أن يخوض المنتخب الأرجنتيني مبارياته الافتتاحية في البطولة أمام المنتخب الجزائري.