الأرجنتين “تنتفض”

الأرجنتيني ليونيل ميسي يحتفل بِهدفه في مرمى المكسيك.

استعاد منتخب الأرجنتين سهرة السبت الأملَ في بلوغ ثمن نهائي كأس العالم 2022، بعد خسارة سابقة أمام فريق السعودية.

وفازت الأرجنتين بِهدفَين لِصفر على منتخب المكسيك، بِرسم الجولة الثانية من دور المجموعات لِمنافسة المونديال القطري، تحت إدارة تحكيم من إيطاليا.

وسجّل القائد والمهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الأوّل عند الدقيقة الـ 64، وبِتسديدة صاروخية من بعد حوالي 25 مترا. وأمضى التوقيع الثاني متوسّط الميدان والبديل إينزو فيرنانديز في الدقيقة الـ 87.

وعن الفوج الثالث ذاته، خسرت السعودية بِثنائية نظيفة أمام منتخب بولونيا.

وتشكّلت لائحة الترتيب كالتالي:

1- بولونيا 4ن

2- الأرجنتين 3ن

3- السعودية 3ن

4- المكسيك 1ن

وفي الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات سهرة الأربعاء المقبل، تلعب الأرجنتين مع منتخب بولونيا، وتتبارى المكسيك مع الفريق السعودي.

ويتأهّل رائد ووصيف الفوج لِثمن نهائي كأس العالم.