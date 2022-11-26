-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الأرجنتين “تنتفض”

علي بهلولي
  • 379
  • 0
الأرجنتين “تنتفض”
ح.م
الأرجنتيني ليونيل ميسي يحتفل بِهدفه في مرمى المكسيك.

استعاد منتخب الأرجنتين سهرة السبت الأملَ في بلوغ ثمن نهائي كأس العالم 2022، بعد خسارة سابقة أمام فريق السعودية.

وفازت الأرجنتين بِهدفَين لِصفر على منتخب المكسيك، بِرسم الجولة الثانية من دور المجموعات لِمنافسة المونديال القطري، تحت إدارة تحكيم من إيطاليا.

وسجّل القائد والمهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الأوّل عند الدقيقة الـ 64، وبِتسديدة صاروخية من بعد حوالي 25 مترا. وأمضى التوقيع الثاني متوسّط الميدان والبديل إينزو فيرنانديز في الدقيقة الـ 87.

وعن الفوج الثالث ذاته، خسرت السعودية بِثنائية نظيفة أمام منتخب بولونيا.

وتشكّلت لائحة الترتيب كالتالي:

1- بولونيا

2- الأرجنتين

3- السعودية

4- المكسيك

وفي الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات سهرة الأربعاء المقبل، تلعب الأرجنتين مع منتخب بولونيا، وتتبارى المكسيك مع الفريق السعودي.

ويتأهّل رائد ووصيف الفوج لِثمن نهائي كأس العالم.

مقالات ذات صلة
“فاصلة” الجزائر تطارد الكاميرونيين في قطر

“فاصلة” الجزائر تطارد الكاميرونيين في قطر

بعد الخسارة أمام أستراليا.. هذا ما تبقى من حظوظ تونس في المونديال (فيديو)

بعد الخسارة أمام أستراليا.. هذا ما تبقى من حظوظ تونس في المونديال (فيديو)

بِالفيديو: “في الكاميرون تدفع رشوة للانضمام إلى المنتخب الوطني”

بِالفيديو: “في الكاميرون تدفع رشوة للانضمام إلى المنتخب الوطني”

بعد الفوز على الأرجنتين.. هكذا مازح أمير قطر وزير الرياضة السعودي (فيديو)

بعد الفوز على الأرجنتين.. هكذا مازح أمير قطر وزير الرياضة السعودي (فيديو)

استئناف مباريات البطولة المحترفة يوم 29 نوفمبر

استئناف مباريات البطولة المحترفة يوم 29 نوفمبر

خسر منتخبه الوطني فمات!

خسر منتخبه الوطني فمات!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد