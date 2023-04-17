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رياضة

الأرجنتين تُعوّض أندونيسيا التي انتصرت لِفلسطين

الشروق الرياضي
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الأرجنتين تُعوّض أندونيسيا التي انتصرت لِفلسطين

أسند الاتحاد الدولي لِكرة القدم، الإثنين، إلى الأرجنتين مهمّة تنظيم نهائيات كأس العالم لِفئة الأواسط.

جاء ذلك بعد اتّفاق بين الاتحاد الدولي لِكرة القدم ونظيره الأرجنتيني، يقول بيان هيئة الرئيس جياني أنفونتينو.

وكان يُفترض إقامة البطولة بِأندونيسيا، لكن مسؤولي البلد الآسيوي تنازلوا مُؤخّرا عن تنظيم النّسخة، بِسبب مشاركة منتخب الكيان الصّهيوني للأواسط.

وثبّتت “الفيفا” تاريخ مونديال الأواسط، حيث يُجرى ما بين الـ 20 من ماي والـ 11 من جوان المُقبلَين، وبِمشاركة 24 منتخبا لِصنف أقلّ من 20 سنة. على أن تُسحب القرعة بِمقرّ الهيئة بِمدينة زيوريخ السويسرية الجمعة المقبلة.

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