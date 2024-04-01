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الأرجنتين لن تنقل سفارتها إلى القدس لهذا السبب

الشروق أونلاين
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الأرجنتين لن تنقل سفارتها إلى القدس لهذا السبب
فرانس برس
الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي أثناء زيارته للقدس المحتلة، فيفري 2024.

جمدت الحكومة الأرجنتينية مقترحها بنقل سفارة البلاد لدى سلطات الإحتلال من “تل أبيب” إلى القدس المحتلة وذلك بعد رفض مجلس الشيوخ الأرجنتيني للمقترح.

وأفادت تقارير إعلامية أن من الأسباب الرئيسية لمعارضة نقل السفارة إلى القدس المحتلة وجود قانون ينص على أن الأرجنتين لن تنشئ أي سفارة أو مؤسسات سياسية في “الأراضي المحتلة والمتنازع عليها”، وهو قانون ينبع من مطالبة الأرجنتين بجزر”فوكلاند” التي تسيطر عليها بريطانيا.

التسوية حصلت أيضا بعد موافقة المشرعين اليساريين في مجلس الشيوخ على تعيين الحاخام، شمعون أكسل واهنيش، وهو المقرب من الرئيس خافيير مايلي، سفيرا لدى سلطات الإحتلال بعد أن ضل المقترح بدون تصويت لمدة أسبوع.

وأعلن الرئيس الأرجنتيني، خافيير مايلي، فور وصوله في أول زيارة رسمية له كرئيس البلاد إلى “تل أبيب” في بداية شهر فيفري عن قراره نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة.

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