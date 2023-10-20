الأرجنتين : متظاهرون يتضامنون مع الفلسطينيين ويطالبون المجتمع الدولي بالتدخل

نظمت منظمات اجتماعية وسياسية أرجنتينية، يوم أمس الخميس 19 أكتوبر، تظاهرة أمام سفارة فلسطين في بيونس آيرس، وذلك للتعبير عن “رفض” الإعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، ولدعوة “تدخل المجتمع الدولي” لمواجهة “الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني”.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأرجنتينية الحكومية “تيلام“، فقد رفع المتظاهرون شعارات شعارات مساندة للفلسطينيين مثل “أحرار”، “فلسطين”، و”أوقفوا التفجيرات والحصار المجرم في غزة”، و”تضامنا مع الشعب الفلسطيني”.

كما تداول ممثلوا المنظمات والأحزاب عن إلقاء كلمات أمام المشاركين في التظاهرة تعبيرا عن دعمهم للفلسطينيين. فقرأت رئيسة اتحاد المنظمات الأرجنتينية الفلسطينية وعضو اللجنة الأرجنتينية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تيلدا رابي، في بيان “دعونا نوقف الإبادة الجماعية في غزة، هذه ليست حرب، إنها احتلال” وأضافت “هذه إبادة جماعية بدأت قبل 75 عاما ضد الشعب الفلسطيني. نحن نطالب بإنهاء جرائم الحرب، إنها حالة طوارئ تعني الحياة أو الموت لمئات الآلاف من سكان غزة”.

كما طالبت عبر الوثيقة التي قرأتها “بالوقف الفوري للإبادة الجماعية في غزة”، كما طُلبت من المجتمع الدولي أن يرفع صوته ويتدخل “لوقف مذبحة غزة”. المذبحة التي تسببت “في مقتل أكثر من 3500 شخص، وأكثر من 12500 جريح، ثلثهم من الأطفال”.

الشّعب الفلسطيني يستحقّ الحياة، يستحقّ حرّيته

كما ندّدت المنظّمات والأحزاب الموقّعون على البيان بالحصار الذي يفرضه الإحتلال على القطاع بتشجيع من الولايات المتحدة.

“بعد قطع الوقود والمياه والكهرباء والمساعدات الإنسانية، تواصل إسرائيل مذبحة السكان الفلسطينيين بدعم من الولايات المتّحدة، التي استخدمت حقّ النّقض (الفيتو) ضدّ قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى هدنة إنسانية”.

لتضيف أيضا “علينا أن نعمل بجد من أجل الوعي بما يحدث، وهذا للأسف أمر ثابت لأننا مررنا بـ 75 عامًا من الاستعمار والاحتلال والتطهير العرقي والفصل العنصري. العالم يعرف ذلك، لكن هناك وجهة نظر متحيزة للغاية فيما يتعلق بما يحدث”.

القائم بأعمال سفارة فلسطين بالأرجنتين، رياض الحلبي، من جهته، قال أمام المتظاهرين “إنّنا نرفع أصواتنا لنقول لدولة إسرائيل كفى عدواناً ومجازراً بحقّ الشعب الفلسطيني الذي يستحق الحياة، يستحقّ حريته، لأن القضية الفلسطينية لن تموت بقنابلها أبداً، لأنها قضية عادلة لكل المحبين للسلام” كما قال الحلبي “كفانا إبادة جماعية، نريد أن نعيش”.

زعيم حزب العمال الأرجنتيني، غابرييل سولانو، والمشارك في التظاهرة أعرب عن “قلقه إزاء ما يعانيه الشعب الفلسطيني منذ عقود، والذي أصبح الآن مذبحة ترتكبها دولة إسرائيل ضد آلاف الفلسطينيين، والعديد منهم أطفال”، وأكّد حسب ما نقلته الوكالة، أنه سيتم تنظيم تعبئة أخرى الأسبوع المقبل أمام السّفارة الإسرائيلية.