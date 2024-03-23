الأردني التعمري يتفوق على كيليان مبابي

تفوق النجم الأردني موسى التعمري على الفرنسي كيليان مبابي من حيث السرعة بين جميع لاعبي الدوري الفرنسي.

ويعد التعمري نجم نادي مونبيلييه الفرنسي أحد أبرز لاعبي الدوري الفرنسي في الموسم الحالي.

واحتل موسى التعمري المركز الرابع بينما اختفى اسم مبابي بين أسرع 10 لاعبين .

وتصدر الكاميروني فارس مومبانيا القائمة بسرعة 36.37 كيلومتر في الساعة، تلاه البرتغالي ماتياس بيريرا بـ 36.35 وبعده الفرنسي رومان ديل كاستيو بسرعة 36.32 وتقاسم التعمري المركز الرابع مع الفرنسي أندي بيلمار بسرعة وصلت 36.31.

وحلّ النرويجي وارين كامانزي بسرعة 36.20 في المركز السادس، والكاميروني إنزو تشاتو بـ 36.17 في المركز السابع، بينما احتل الفرنسي ألان فيرجينيوس بـ36.12 المركز الثامن، وحلّ الفرنسي جوناثان كلاوس بسرعة 36.11 في المركز التاسع، والغابوني شافي بابيكا في المركز العاشر بـ36.1 .