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الأردن تعزي الجزائر في ضحايا تحطم المروحية العسكرية

الشروق أونلاين
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الأردن تعزي الجزائر في ضحايا تحطم المروحية العسكرية
ح.م
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين

قدمت الأردن عبر وزارة خارجيتها، تعازيها للجزائر في ضحايا حادث تحطم المروحية العسكرية يوم الإثنين بولاية عين الدفلى.

وعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين، “عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، بضحايا حادثة تحطم مروحية عسكرية خلال مهمة تدريبية، مساء أمس الاثنين”.
وأكدت الوزارة “تعاطف المملكة مع الجمهورية الجزائرية بهذا الحادث الأليم، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين”.

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