الأردن تعزي الجزائر في ضحايا حادث تمنراست
قدمت الأردن عبر وزارة خارجيتها، تعازيها للجزائر في ضحايا حادث تمنراست الذي خلف وفاة 34 شخصا الأربعاء.
وأعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية عبر توتير عن أحر التعازي وصادق المواساة للجزائر حكومة وشعبا في ضحايا حادث تمنراست.
وأكدت الخارجية الأردنية تعاطف المملكة مع الجزائر معربة عن تعازيها لعائلات الضحايا ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.
أعربت #وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب #الجمهورية_الجزائرية_الديمقراطية_الشعبية الشقيقة بضحايا حادث السير الذي وقع صباح اليوم في ولاية #تمنراست جنوب الجزائر، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات. pic.twitter.com/QU7kMZQYWe
— وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) July 19, 2023