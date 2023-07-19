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الأردن تعزي الجزائر في ضحايا حادث تمنراست

الشروق أونلاين
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الأردن تعزي الجزائر في ضحايا حادث تمنراست
أرشيف
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية

قدمت الأردن عبر وزارة خارجيتها، تعازيها للجزائر في ضحايا حادث تمنراست الذي خلف وفاة 34 شخصا الأربعاء.

وأعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية عبر توتير عن أحر التعازي وصادق المواساة للجزائر حكومة وشعبا في ضحايا حادث تمنراست.

وأكدت الخارجية الأردنية تعاطف المملكة مع الجزائر معربة عن تعازيها لعائلات الضحايا ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

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