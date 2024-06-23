الأردن.. حملة اعتقالات بعد وفاة عشرات الحجاج

شن الأمن الأردني حملة اعتقالات، في إطار التحقيقات التي أجريت بعد وفاة عشرات الحجاج الأردنيين “غير النظاميين” في السعودية.

وأكدت الحكومة الأردنية ارتفاع عدد الوفيات بين حجاج المملكة من خارج البعثة الرسمية، إثر تعرضهم لضربات شمس، إلى 75 حاجا.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند مبيضين، إن تحريات الجهات الأمنية وجدت أن “عددا من هؤلاء المواطنين (الحجاج) تعرضوا للتغرير من قبل ضعاف النفوس وبعض المكاتب”.

وأشار إلى أن “التحقيقات الموسعة لا تزال جارية”، مضيفا أنه “سيتم إعلان تفاصيل هذه التحقيقات ومسارها حال استكمالها وفق الأطر القانونية”.

يشار إلى أن عدد الحجاج الأردنيين هذا العام بلغ 8 آلاف.