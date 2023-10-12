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العالم

الأردن يرسل أولى المساعدات الإغاثية إلى غزة (فيديو)

الشروق أونلاين
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الأردن يرسل أولى المساعدات الإغاثية إلى غزة (فيديو)
ح.م
مساعدات الإغاثة الأردنية إلى غزة

أرسلت الأردن أولى المساعدات الإغاثية إلى غزة، منذ انطلاق عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” ضد الاحتلال الإسرائيلي. 

وأفاد التلفزيون الرسمي الأردني بأن “المملكة أرسلت أولى طائرات المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة”، في ظل استمرار عملية “طوفان الأقصى” ضد الكيان الصهيوني.

“وتحمل الطائرة مواد طبية وأدوية، حيث ستتجه الطائرة وبالتنسيق مع السلطات المصرية إلى مصر ومن ثم عبر معبر رفح إلى قطاع غزة ليصار إلى تسليمها للجهات الطبية العاملة في القطاع”، وفقا لبيان الهيئة الخيرية الهاشمية.

“وذلك حسب الاحتياجات الأساسية والعاجلة التي أعلنت عنها وزارة الصحة الفلسطينية ومدّها بها لضمان استمرارية تقديم العلاجات والاسعافات ضمن الظروف التي يمر بها القطاع”، يضيف البيان.

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