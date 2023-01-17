الأردن يستدعي سفير الاحتلال بسبب “التدخّل في شؤون الأقصى”

استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية يوم الثلاثاء، سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى عمان. احتجاجا على ما اعتبرته تدخّلا من الاحتلال في شؤون المسجد الأقصى بفلسطين.

وحسب ماذكرته السفارة الأردنية في تل أبيب المحتلة، فقد استدعي ممثل الاحتلال على إثر “إقدام أحد أفراد الشرطة الإسرائيلية، على اعتراض طريق السفير الأردني لدى الاحتلال غسان المجالي، أثناء دخوله المسجد الأقصى”.

وقالت الخارجية الأردنية إنها “أبلغت السفير الإسرائيلي رسالة احتجاج شديدة اللهجة. تؤكد إدانة الحكومة الأردنية لكافة الإجراءات الهادفة للتدخل غير المقبول في شؤون المسجد الأقصى”.

وذكرت عمّان بأن “إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد”.