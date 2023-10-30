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الأردن يطلب من واشنطن نشر منظومة “باتريوت”

الشروق أونلاين
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الأردن يطلب من واشنطن نشر منظومة “باتريوت”

قال متحدث باسم الجيش الأردني، الأحد، إن المملكة طلبت من واشنطن نشر منظومة الدفاع الجوي (باتريوت)، لتعزيز الدفاع عن حدوها، في وقت يشهد تصاعد الصراع في المنطقة.

وأضاف مدير الإعلام العسكري مصطفى الحياري للتلفزيون الأردني: “الطائرات المسيرة، أصبحت تشكل تهديدا. طلبنا من الولايات المتحدة تزويدنا بمنظومة مقاومة لها”.

وجرى نشر منظومة “باتريوت” الأميركية في المملكة عام 2013 على خلفية الحرب في سوريا، إذ كانت المملكة تخشى أن يتسع نطاقها وتشعل صراعا إقليميا.

وقال مسؤولون إن الأردن يشعر بقلق متزايد من أن القصف الإسرائيلي المستمر على غزة يمكن أن يتحول إلى صراع أوسع نطاقا.

وعادة ما يكون هناك نقص في المعروض من منظومة “باتريوت”، التي تعتبر أحد أنظمة الدفاع الجوي الأميركية الأكثر تقدما، إذ يتنافس الحلفاء في أنحاء العالم على الحصول عليها.

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