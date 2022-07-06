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الأردن يعلن خطوبة الأميرة إيمان من شاب يوناني الأصل

جواهر الشروق
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الأردن يعلن خطوبة الأميرة إيمان من شاب يوناني الأصل
ح.م
الأميرة إيمان رفقة خطيبها

أعلن الديوان الملكي الأردني ، الأربعاء، عن خطوبة الأميرة إيمان، ابنة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا، إلى جميل ألكساندر ترميوتس، المتحدر من أصول يونانية.

وأشار بيان للديوان إلى أن حفل الخطوبة أقيم الثلاثاء بحضور العاهل الأردني وزوجته، وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والأميرين هاشم وسلمى، إضافة إلى عدد من أفراد أسرة جميل ألكساندر ترميوتس.

والأميرة إيمان من مواليد 1996، وهي الابنة الأولى للملك عبد الله والملكة رانيا، والثانية في ترتيب الأسرة المالكة بعد ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني. وهي خريجة جامعة جورج تاون الأمريكية.

أما خطيبها جميل ألكساندر ترميوتس فهو من مواليد العاصمة الفنزويلية كراكاس عام 1994، ويتحدر من أصول يونانية. كما يحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، ويعمل في قطاع الخدمات المالية في نيويورك.

وعلقت الملكة  على الخطوبة عبر صفحاتها الرسمية: “ألف مبارك حبيبتي إيمان، فرحتك عندي بالدنيا! الله يهنيكم أنت وجميل ويوفقكم دائما، ويجعل التمام على خير”.

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