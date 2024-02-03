الأردن ينفي مشاركته في الغارات الأمريكية ضد العراق وسوريا

كذب مسؤول عسكري في القيادة العامة لجيش الأردن اليوم السبت، أن تكون قوات بلاده قد شاركت في الغارات الجوية التي نفذتها القوات الأمريكية داخل الأراضي العراقية.

وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية، إنه “لا صحة للتقارير الصحفية التي تم تداولها صباح السبت، حول مشاركة طائرات أردنية في العمليات”.

وتابع المتحدث أن “القوات المسلحة الأردنية تحترم سيادة العراق الشقيق”. مؤكدا “عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن مع الدول العربية كافة”، على حدّ قوله.

واستدعت الخارجية العراقية القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد، لتسلمه مذكرة احتجاج رسمية على “الاعتداء الذي طال مواقع عسكرية ومدنية” في البلاد.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، أنها شنّت ضربات انتقامية في العراق وسوريا ضد 85 هدفا لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وفي ردود الفعل الدولية، دعت روسيا لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، عقب الضربات الأمريكية التي استهدفت مناطق في العراق وسوريا.