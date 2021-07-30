الأرسيدي يصف خرجة نظام المخزن بـ”الترهات المتهورة”

في أول تعليق له عما بدر منه حول منطقة القبائل

وصف التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، ما صدر عن نظام المخزن المغربي بشأن منطقة القبائل بـ”الترهات” والموقف “المتهور” الذي يستدعي من السلطات العليا في البلاد التعامل معه بحسم وبشكل فوري.

وجاء في بيان صادر عن” الارسيدي” بخصوص التطورات الإقليمية الأخيرة أنه وبصفته حزبا سياسيا، يستغرب الموقف المتهور الصادر عن النظام المغربي بخصوص منطقة القبائل والخرجة الغريبة الصادرة من قبل وزير خارجية المغرب.

وفي الشأن الداخلي، كشف التجمع الوطني من أجل الثقافة والديمقراطية عن تأجيله للدورة العادية للأمانة الوطنية للحزب التي كان مقررا عقدها في 2 أوت القادم إلى تاريخ آخر يسمح- حسبهم – بضمان شروط التنقل والتجمع بسبب تفشي وباء كورونا، في البلاد.