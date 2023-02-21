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الأرصاد الجوية: أجواء “حارّة” نهار الثلاثاء في هذه الولايات
الجزائر

الأرصاد الجوية: أجواء “حارّة” نهار الثلاثاء في هذه الولايات

الشروق أونلاين
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الأرصاد الجوية: أجواء “حارّة” نهار الثلاثاء في هذه الولايات
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أجواء حارّة شمالي الجزائر

ستتميّز حالة الطقس نهار الثلاثاء بأجواء حارّة على المناطق قرب الساحلية والداخلية للجزائر. حسب ما أفادت به مصالح الأرصاد الجوية.

وحسب المصدر ذاته، ستعرف الولايات الوسطى بشكل خاص، درجات حرارة فوق المعدّل الفصلي طيلة نهار اليوم، على غرار المسيلة والبويرة والمدية وبرج بوعريريج وعين الدفلى.

وستتراوح درجات الحرارة القصوى في المناطق الساحلية والداخلية لشمال البلاد، بين 18 و25 درجة.  في حين يتوقع أن تصل في الجنوب إلى 32 درجة مئوية.

وكانت مصالح الأرصاد الجوية قد تنبّأت بتسجيل درجات حرارة فوق المعدّل في فصل الشتاء. حسب ما أكده صالح صحابي عابد، وهو مدير استغلال الأرصاد الجوية والمناخ، في تصريح سابق.

وقال عابد لوكالة الأنباء الجزائرية:”بنسبة احتمال تقدر بـ90 بالمائة، يتوقع أن يكون الشتاء أكثر حرّا من المعدل الفصلي، في الفترة ما بين ديسمبر 2022 وفيفري 2023″.

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