الأرصاد الجوية: أمطار غزيرة تصل إلى 40 ملم على 17 ولاية

أصدر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، السبت، نشرية جوية خاصة، حذر فيها من تساقط أمطار غزيرة على بعض ولايات الوطن تصل إلى 40 ملم.

وحسب النشرية الخاصة فان الاضطراب الجوي سيشمل ولايات: الشلف، تيبازة، عين الدفلى، تيسمسيلت، المدية، الجزائر ، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكيدة، عنابة، الطارق، البويرة، قالمة وسوق أهراس.

وتدوم صلاحية النشرية بداية من السبت على الساعة منتصف النهار إلى غاية الساعة التاسعة (21:00) مساءا، فيما تتراوح كمية الأمطار بين 20 إلى 40 ملم.

وكشفت مصالح الأرصاد الجوية، في تنبيه لها، صباح السبت، عن تساقط أمطار رعدية عبر 25 ولاية.

ويشمل التنبيه ولايات: الجزائر العاصمة، سوق أهراس، تيبازة، تيسمسيلت، برج بوعريريج، غليزان، بجاية، تيارت، ميلة، قالمة، تيزي وزو، وكذا الشلف، مستغانم، عنابة، سطيف، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، عين الدفلى، المدية، الطارف، بومرداس، البويرة، معسكر والبليدة.

ويشير التنبيه إلى أن الأمطار ستكون متوقعة بداية من الساعة التاسعة من صبيحة هذا السبت إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.