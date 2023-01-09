الأرصاد الجوية: أمطار ورياح قوية عبر عدة ولايات
حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، الاثنين 9 جانفي 2023، في نشرية خاصة حول الطقس، من هبوب رياح قوية، وهطول أمطار عبر عدة ولايات.
وحسب تنبيه ذات المصالح، فإن الولايات المعنية هي:
الجزائر، تيبازة، بجاية، تيزي وزو، الشلف، مستغانم، عنابة، عين تموشنت، سكيكدة، جيجل، الطارف ، بومرداس، وهران.
تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر خاص بأمطار ورياح قوية تميز اليوم الولايات التالية:
بجاية، جيجل، الطارف، سكيكدة، عنابة، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، الجزائر، بومرداس وتيزي وزو.
لأكثر تفاصيل يرجى النقر على:https://t.co/26mJJCd1pc pic.twitter.com/lOwD2q6n0M
— MeteoAlgerieOfficiel (@MeteoAlgerie_) January 9, 2023
يذكر أن الديوان الوطني للأرصاد الجوية كان قد تبرأ من المعلومات غير الدقيقة التي تنشر حول الطقس والتي يتم تداولها عبر بعض وسائل الإعلام”.