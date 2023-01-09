الأرصاد الجوية: أمطار ورياح قوية عبر عدة ولايات

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، الاثنين 9 جانفي 2023، في نشرية خاصة حول الطقس، من هبوب رياح قوية، وهطول أمطار عبر عدة ولايات.

وحسب تنبيه ذات المصالح، فإن الولايات المعنية هي:

الجزائر، تيبازة، بجاية، تيزي وزو، الشلف، مستغانم، عنابة، عين تموشنت، سكيكدة، جيجل، الطارف ، بومرداس، وهران.

يذكر أن الديوان الوطني للأرصاد الجوية كان قد تبرأ من المعلومات غير الدقيقة التي تنشر حول الطقس والتي يتم تداولها عبر بعض وسائل الإعلام”.