الأرصاد الجوية العالمية: شهر جويلية هو الأشد حرًا على الإطلاق

سجّلت بيانات أولية نشرتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، الإثنين، أن الأسبوع الأول من شهر جويلية هو الأشد حرا على الإطلاق.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن “العالم يشهد الأسبوع الأشد حرًا على الإطلاق، وفق بيانات أولية”.

وهذا بعدما تسبب تغير المناخ والمراحل الأولى من ظاهرة “إل نينيو” في أن يكون شهر جوان الماضي، الأشد حرا على الإطلاق.

وفي تغريدة للمنظمة على تويتر جاء فيها:

وحسب وسائل إعلامية، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس. في وقت سابق، أن تغير المناخ سيؤدي إلى زيادة كبيرة في “الظواهر الجوية المتطرفة” في عام 2023.

ويذكر أن “إل نينيو” عبارة عن دورة طقس دورية يدفع فيها الهواء الدافئ بعيدا عن المناطق الاستوائية في المحيط الهادئ.

ويؤدي ذلك إلى تأثيرات بعيدة المدى على درجة الحرارة وهطول الأمطار في جميع أنحاء العالم.

ويمكن أن تنتج المرحلة الدافئة طقسا متطرفا، بما في ذلك الأعاصير، حيث تشير الأبحاث الحديثة إلى أن مثل هذه الأحداث أصبحت أكثر تواترا على مر السنين بسبب تأثيرات تغير المناخ.

The world just had the hottest week on record, according to preliminary data. It follows the hottest June on record, with unprecedented sea surface temperatures and record-low Antarctic sea ice extent. #StateOfClimate

