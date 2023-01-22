الأرصاد الجوية: ثلوج وأمطار وجو بارد إلى غاية نهاية جانفي

ستعرف الحالة الجوية بالجزائر، استمرار تساقط الثلوج والأمطار إلى غاية نهاية شهر جانفي، حسب ما أكدته المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وأوضحت المكلفة بالإعلام هوارية بن رقطة، الأحد، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن الوضعية الجوية الحالية “ستستمر في المناطق الشمالية للبلاد إلى غاية نهاية هذا الأسبوع على الأقل، على أن يتم تسجيل تساقط أمطار وثلوج معتبرة على المناطق الوسطى والشرقية للبلاد ابتداء من الاثنين”.

وقالت أن “الوضعية التي تشهدها أغلب المناطق الشمالية هي عبارة عن تسلسل اضطرابات جوية تتميز بانخفاض في الضغط الجوي الذي دفع بمرتفع الضغط الجوي الذي كان حاجزا لمرور الهواء البارد نحو بلادنا”، مشيرة إلى “تسجيل خلال هذا المنخفض من حين لآخر، تسرب للهواء البارد يكون إما قطبي أو سيبيري”.

وأضافت بن رقطة أن هذه الوضعية الجوية “تعرف تساقط أمطار معتبرة، تكون أحيانا كان على شكل زخات، أو زخات رعدية مرفقة بتساقط للبرد,،كما يتميز هذا الاضطراب الجوي أحيانا بفترات تحسن، لكنها تبقى مؤقتة”.

وبخصوص تساقط الثلوج، أوردت المسؤولة بديوان الأرصاد الجوية، أنها “ستتسمر بالتساقط على كل المرتفعات الشمالية للوطن التي يفوق علوها 1000 متر بالمناطق الشرقية و600 متر بالمناطق الوسطى”.

وقالت الأخصائية أن هذه الوضعية “ستكون مرفقة بانخفاض محسوس في درجات الحرارة التي قد تقارب 5 إلى 6 درجات مئوية، ويمكن أن تصل إلى 4 درجات على المناطق الداخلية والمرتفعات، أما الدرجات الدنيا فستقارب 6 درجات مئوية تحت الصفر”، مبرزة أن “هذا الوضع الجوي البارد سيكون يومي الاثنين والثلاثاء”.

وفيما يتعلق بكمية الأمطار المسجلة بالمناطق الشمالية للوطن خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ذكرت بن رقطة أنها “فاقت عموما 50 ملم على المناطق الشرقية للبلاد، فيما تراوح سمك الثلوج المتساقطة على أغلب المناطق التي يتراوح ارتفاعها بين 800 إلى 900 متر بشرق ووسط البلاد من 10 إلى 12 سم, في انتظار أن يسجل تساقط الثلوج بالمناطق الوسطى بالمرتفعات التي يبلغ علوها 600 متر فقط”.

وفي ذات الصدد, كشفت المتحدثة أنه “وبحسب خوارج النماذج الرقمية الجوية الخاصة بالرصد الجوي، يتوقع أنه، خلال ما تبقى من الأسبوع الجاري وابتداء من نهاية شهر يناير الجاري، تواصل تسرب الهواء البارد وتسلسل الاضطرابات الجوية على أغلب المناطق الشمالية للبلاد”.

وقالت أن مصالح الأرصاد الجوية، تتوقع أيضا توغل الهواء البارد ابتداء من يوم الثلاثاء إلى شمال الصحراء وتحديدا ببشار وصولا إلى منطقة الواحات، ما يعني تساقط بعض الثلوج على مرتفعات منطقة بشار التي يتراوح علوها ما بين 800 و900 متر، وتلتحق الثلوج بشمال الصحراء ومنطقة الواحات ابتداء من يوم الأربعاء”.

نشرية جديدة: ثلوج وأمطار غزيرة عبر عدة ولايات شمالية

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية يوم الأحد في نشرية خاصة، استمرار تساقط الثلوج وأمطار غزيرة بولايات شمال الجزائر.

وحسب الديوان فإن الولايات المعنية بتساقط الثلوج هي: بومرداس ، تيزي وزو ، بجاية ، جيجل ، سكيكدة ، عنابة، الطارف ، سوق أهراس ، قالمة، قسنطينة ، ميلة، سطيف ، برج بوعريريج ، البويرة ، المدية، البليدة، عين الدفلى، تيسمسيلت، أم البواقي، باتنة، خنشلة وتبسة.

والسمك المقدر لهذه الثلوج يكون بين 10 و20 سم.

وتمتد صلاحية النشرية إلى زوال الأحد 22 يناير 2023 على الساعة 3 على الأقل.

أما الولايات المعنية بتساقط الأمطار فهي: عين الدفلى وتيبازة والمدية والجزائر العاصمة والبليدة وبومرداس وتيزي وزو والبويرة وشمال سطيف وبجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف وسوق أهراس وقالمة.

ويتوقع تهاطل ما بين 30 إلى 40 ملم، إلى غاية 50 ملم من الأمطار محليا، بهذه الولايات.

وتنتهي صلاحية النشرية عند الساعة الثالثة 15:00 زوالا من يوم الأحد.