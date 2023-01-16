الأرصاد الجوية: رياح وأمطار رعدية بعدة ولايات شمالية

أعلن ديوان الأرصاد الجوية عن رياح قوية عبر عدة ولايات ساحلية، إلى جانب أمطار بالمناطق الشمالية.

وحسب نشرية الأرصاد الجوية فإن ولايات ساحلية وسطى وغربية ستشهد صبيحة الإثنين هبوب رياح قوية.

وهذه الولايات هي: بومرداس، الجزائر العاصمة، تيبازة، الشلف، عين تموشنت، مستغانم، وهران وتلمسان.

كما أعلن الديوان عن اضطراب جوي جديد في شكل أمطار عبر عدة ولايات شمالية ابتداء من منتصف نهار الإثنين، ليزداد نشاطه في المساء.