الأرصاد الجوية: رياح وأمطار رعدية بعدة ولايات شمالية
أعلن ديوان الأرصاد الجوية عن رياح قوية عبر عدة ولايات ساحلية، إلى جانب أمطار بالمناطق الشمالية.
وحسب نشرية الأرصاد الجوية فإن ولايات ساحلية وسطى وغربية ستشهد صبيحة الإثنين هبوب رياح قوية.
وهذه الولايات هي: بومرداس، الجزائر العاصمة، تيبازة، الشلف، عين تموشنت، مستغانم، وهران وتلمسان.
تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر، خاص برياح قوية تميز بداية من منصف نهار اليوم وإلى غاية صبيحة الغد، الولايات التالية:
الشلف، تلمسان، الجزائر، تيبازة، مستغانم، عين تيموشنت، وهران وبومرداس
لأكثر تفاصيل:https://t.co/pRSpqWY35a#الطقس #البيئة #الأرصاد_الجوية #طقس_العرب #رياح pic.twitter.com/mpPqGtN3BI
— MeteoAlgerieOfficiel (@MeteoAlgerie_) January 16, 2023
كما أعلن الديوان عن اضطراب جوي جديد في شكل أمطار عبر عدة ولايات شمالية ابتداء من منتصف نهار الإثنين، ليزداد نشاطه في المساء.
Le #temps demain lundi 16-01-2023
* Régions Nord :
Quelques averses de #pluie en matinée s’améliorant à partir de l’après-midi.
* Régions Sahariennes :#Ciel généralement #dégagé.
Pour plus de détails cliquez sur :https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/ICt32dskTM
— MeteoAlgerieOfficiel (@MeteoAlgerie_) January 15, 2023