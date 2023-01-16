-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الأرصاد الجوية: رياح وأمطار رعدية بعدة ولايات شمالية
الجزائر

الأرصاد الجوية: رياح وأمطار رعدية بعدة ولايات شمالية

الشروق أونلاين
  • 6521
  • 0
الأرصاد الجوية: رياح وأمطار رعدية بعدة ولايات شمالية

أعلن ديوان الأرصاد الجوية عن رياح قوية عبر عدة ولايات ساحلية، إلى جانب أمطار بالمناطق الشمالية.

وحسب نشرية الأرصاد الجوية فإن ولايات ساحلية وسطى وغربية ستشهد صبيحة الإثنين هبوب رياح قوية.

وهذه الولايات هي: بومرداس، الجزائر العاصمة، تيبازة، الشلف، عين تموشنت، مستغانم، وهران وتلمسان.

كما أعلن الديوان عن اضطراب جوي جديد في شكل أمطار عبر عدة ولايات شمالية ابتداء من منتصف نهار الإثنين، ليزداد نشاطه في المساء.

مقالات ذات صلة
جانب من حفل افتتاح كأس أفريقيا للمحليين

جانب من حفل افتتاح كأس أفريقيا للمحليين

في ظل ارتفاع الوفيات بالغاز.. الداخلية تقدم 5 نصائح

في ظل ارتفاع الوفيات بالغاز.. الداخلية تقدم 5 نصائح

هذه جهود سعد الله في تعريب تخصص التاريخ بالجامعة

هذه جهود سعد الله في تعريب تخصص التاريخ بالجامعة

سفير الدوحة: هذه أهم مشاريع الشراكة بين قطر والجزائر

سفير الدوحة: هذه أهم مشاريع الشراكة بين قطر والجزائر

أخبار الجزائر ليوم الجمعة 13 جانفي 2023

أخبار الجزائر ليوم الجمعة 13 جانفي 2023

بالصور.. مستشفى مصطفى باشا يتدعم بسكانار وجهازي IRM

بالصور.. مستشفى مصطفى باشا يتدعم بسكانار وجهازي IRM

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد