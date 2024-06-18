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الأرصاد السعودية.. لن نشهد موسم الحج صيفًا إلا بعد 17 عاما

الشروق أونلاين
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الأرصاد السعودية.. لن نشهد موسم الحج صيفًا إلا بعد 17 عاما

كشف المتحدث الرسمي للمركز السعودي للأرصاد الجوية، حسين القحطاني، عن أن موسم الحج في العام المقبل يعد آخر موسم للحج في فصل الصيف، مضيفًا أننا “لن نشهد الحج صيفًا إلا بعد 17 عامًا”.

وأضاف القحطاني في حديث لموقع العربية نت أن الحج سينتقل بعد العام المقبل إلى موسم الربيع لمدة 8 سنوات تبدأ من العام بعد المقبل 1447ه‍، وبعده بـ8 سنوات أخرى سيحل موسم الحج في فصل الشتاء، وبالتالي سنودّع الحج في فصل الصيف لمدة 16 عامًا، متابعاً: معدل درجات الحرارة في حج هذا العام تتراوح بين 45 -47 درجة مئوية.

من جهته أكد الدكتور منصور المزروعي، عضو مجلس الشورى والباحث في التغير المناخي، أن موسم الحج سيأتي في فصل الشتاء بدءا من العام 2032، ويستمر لمدة 8 سنوات، إذ ينتهي في العام الهجري 1461هـ. أما فصل الخريف فتستمر فترة مكوث موسم الحج فيه ما بين عامي 1462هـ وحتى 1469هـ وبذلك تكون الفصول الأربعة قد أنهت دورتها على مدار 33 عاما هجرية، للدخول مُجددًا في موسم الحج بفصل الصيف مرة أخرى عام 1470 هـ، وسيبقى فيه لمدة 9 سنوات.

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