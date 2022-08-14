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رياضة
رغم مشاركته أساسيا السبت أمام بورنموث

الأرقام السلبية تحاصر محرز في الدوري الإنجليزي الممتاز

توفيق عمارة
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الأرقام السلبية تحاصر محرز في الدوري الإنجليزي الممتاز

بدأ الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، الدوري الانجليزي الممتاز من على دكة البدلاء، بسبب خيارات المدير الفني الإسباني، بيب غوارديولا، لتتأكد مرة أخرى الأرقام السلبية لقائد “الخضر” في هذه المسابقة (من ناحية المشاركة الأساسية) خلال آخر موسمين، ما جعل مشجعيه يتخوفون من تكرار السيناريو خلال موسم 2022/23، وهذا رغم مشاركته أساسيا،  السبت، أمام بورنموث.
وكان محرز شارك كبديل لمدة 3 دقائق فقط في فوز فريقه على نادي وستهام بنتيجة (0ـ2)، في المرحلة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز على الملعب الأولمبي بلندن، قبل أن يلعب المباراة كاملة أمام نادي بورنموث في الجولة الثانية، أول أمس، والتي فاز بها السيتي بأربعة أهداف دون رد، دون أن يكون له أي تأثير على المباراة من حيث التمرير والتسجيل.

ولا تختلف بداية النجم السابق لنادي ليستر سيتي الحالية في الدوري الإنجليزي الممتاز عن سابقتها من الموسم الماضي، أين كانت بداية رياض محرز صعبة أيضا، بعد أن بدأ أساسيا في مباراتين فقط من أصل الـ12 جولة الأولى من “البريميرليغ”، رغم أنه كان لاعبا أساسيا وبامتياز في مسابقة دوري أبطال أوروبا، واكتفى محرز بالمشاركة الموسم الماضي (2021/22) في 28 مباراة من أصل 38 بالدوري الإنجليزي الممتاز، منها 15 مرة أساسيا و13 مرة بديلا، في حين غاب عن 10 مباريات كاملة، ورغم ذلك نجح في تسجيل 11 هدفا وتقديم 5 تمريرات حاسمة، في حين خاض خلال موسم (2020/21) 27 مباراة من أصل 38، منها 23 مرة أساسيا و4 مرات كبديل، سجل خلالها 9 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة، ويخشى عشاق النجم الجزائري تكرر هذه الوضعية خلال الموسم الجديد.

وكانت أفضل حصيلة رقمية من حيث المشاركة لرياض محرز في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي تحققت خلال موسم 2019/20، عندما خاض 33 مباراة من أصل 38، بدأ 21 مواجهة منها أساسيا، و12 لقاء كبديل، ونجح خلالها في تسجيل 11 هدفا وتقديم 12 تمريرة حاسمة.

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