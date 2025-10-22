-- -- -- / -- -- --
بعد موجة الانتقادات التي تعرض لها مؤخرا

الأرقام تترجم إبداع رياض محرز وترد على منتقديه

منذ انضمامه إلى الدوري السعودي والتحاقه بصفوف نادي أهلي جدة، صيف 2023، لم يسلم النجم الأول للمنتخب الوطني، رياض محرز من الانتقادات غير البناءة من طرف الجماهير، المحللين واللاعبين السعوديين السابقين، آخرهم النجم السعودي السابق، محمد نور، الذي اعتبر أن أفضل لاعب في الدوري الأنجليزي الممتاز في موسم 2015 / 2016 يفتقد الروح القتالية فوق الميدان.

وجاءت ملاحظات محمد نور رغم أن محرز كان أحد صانعي فوز الأهلي في مواجهة الغرافة القطري ( 4/0)، الاثنين الفارط، ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، وهذا بتقديمه تمريرة حاسمة في الهدف الثالث لزميله العاجي فرانك كيسيه.

وتطرح الانتقادات التي يتعرض لها محرز، سواء في السعودية أم في الجزائر، بخصوص تراجع أدائه البدني وافتقاده الحيوية التي ميّزت سنواته مع مانشستر سيتي الإنكليزي، العديد من التساؤلات عن خلفية هذه الحملات المتواصلة التي تطال النجم الجزائري الأول، الذي يبقى أحد مهندسي تأهل “الخضر” إلى كأس العالم 2026، مثلما كان وراء تتويج الأهلي السعودي بلقب رابطة أبطال أسيا في الموسم الماضي.

وتعكس لغة الأرقام الدور الكبير والجوهري الذي يقوم به رياض محرز مع فريقه السعودي، وهذا بحسب ما يقدمه موقع “سوفا سكور”، حيث خاض النجم الجزائري، الإثنين الماضي، مباراته رقم 90 بقميص الأهلي في جميع المسابقات، مسجلاً 31 هدفاً ومقدماً 38 تمريرة حاسمة، بمعدل مساهمة كل 113 دقيقة، أي ما مجموعه 69 إسهاماً تهديفياً منذ انضمامه إلى الفريق.

كما تُظهر البيانات أن محرز يُعدّ أسرع لاعب في تاريخ الأهلي يصل إلى 20 مساهمة تهديفية في دوري أبطال آسيا، متفوقاً على الرقم السابق الذي كان يحمله النجم السوري عمر السومة.

