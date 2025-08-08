“الأرملة السوداء”.. إيرانية أنهت حياة أزواجها الـ 11!

مثلت امرأة إيرانية، تُعرف إعلاميا بـ”الأرملة السوداء” أمام المحكمة بتهمة قتل أزواجها للاستلاء على أموالهم في واحدة من أشهر قضايا القتل المتسلسل انتشارا في البلاد.

وأفادت النيابة العامة أن كلثوم أكبري متهمة بتسميم 11 رجلا بمزيج من عقاقير السكري ومادة سامة على مدار 22 عاما، بدءً من عام 2000.

انكشفت القضية عام 2023 بعد وفاة عزيز الله بابائي، الذي أثار ابنه الشكوك.

وكشف صديق للعائلة أن بابائي كان متزوجا سابقا من امرأة تُدعى كلثوم، والتي حاولت قتله، وتعرفت عائلته عليها كآخر زوجة لوالدهم، لذلك اتصلت بالسلطات، واعترفت أكبري أثناء الاستجواب بقتل 11 زوجا، وفقا لوثائق المحكمة.

وكانت هذه السيدة تتزوج من رجال مسنين، ثم تُسمّمهم تدريجيا بمزيج من المخدرات، وفي بعض الحالات، تستخدم الكحول الصناعي، وفقا للادعاء.

ولأن الضحايا كانوا مسنين ومرضى، بدت وفاتهم في البداية طبيعية ولم تُثر أي شكوك، مما سمح باستمرار جرائم القتل لأكثر من عقدين.

وفي جلسة الاستماع التي عُقدت في محكمة ساري الثورية، طالبت عائلات أربع ضحايا بإعدام أكبري وفقًا للشريعة الإسلامية، حيث يشارك في القضية أكثر من 45 مدعيًا.

قال محامي أكبري إنه يجب فحص حالتها العقلية، ورفض أحد المدعين هذه الحجة، قائلاً إن التخطيط المُفصّل يُظهر نية واضحة.

وتُوجّه لائحة الاتهام إلى كلثوم 11 تهمة قتل عمد مع سبق الإصرار وتهمة واحدة بالشروع في القتل.

ويقول الادعاء إنها كانت مدفوعة برغبة في وراثة ممتلكات زوجها وأمواله، وستُصدر المحكمة حكمها النهائي بعد انتهاء جلسات الاستماع، بحسب ما نشره موقع iranwire