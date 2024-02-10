الأرندي: أطراف سياسية تزرع الإحباط وسط الجزائريين

دعا أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي مصطفى ياحي، السبت، من سماهم “الشركاء السياسيين” في الأغلبية الرئاسية والمعارضة، إلى الابتعاد عما وصفه بـ”الخطابات غير المسؤولة والتشاؤمية، والمحبطة للمواطن والمثبطة لعزيمته وإرادته، في هذه الظروف الجيوسياسية الملتهبة”.

ودعا ياحي، خلال تنشيطه تجمعا في المسرح الجهوي أحمد بن بوزيد بالجلفة، الطبقة السياسية بكل مكوناتها إلى اعتماد “خطاب التفاؤل وزرع الأمل وتحسيس المواطنين وتوعيتهم بالمكاسب المحققة في السنوات الأخيرة وضرورة تثمينها والارتكاز عليها لتحقيق مكاسب أخرى، وتوعيتهم بمخاطر التهديدات التي تتربص بالجزائر، بفعل دسائس ومخططات ومؤامرات قوى الشر”.

ونبّه أمين عام الأرندي إلى وجود “متغيرات جيو ـ سياسية جد معقدة، وتهديدات أمنية على طول الحدود الجزائرية”، ما يستدعي حسبه “للمساهمة أكثر وبفعالية في تمتين الجبهة الداخلية والمحافظة ودعم جهود المؤسسات الأمنية، وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي، وكذا مجهودات الدبلوماسية الجزائرية من أجل صد كل المحاولات التي تستهدف أمننا القومي”.

وعرج المتحدث على الجدل الدائر في الساحة الرياضية، وقال في هذا السياق إن بعض الأطراف “حولت مسألة إخفاق المنتخب الوطني لكرة القدم في بطولة أمم إفريقيا إلى قضية رأي عام استغلتها بعض الجهات المعروفة بعدائها للجزائر، من خلال نشر معلومات وأخبار مغلوطة وكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل إثارة الفتنة بين الجزائريين”.