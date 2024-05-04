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الجزائر

الأرندي: استراتيجية الدولة لتطوير الفلاحة في جنوب البلاد إيجابية وفعالة

ق. و
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الأرندي: استراتيجية الدولة لتطوير الفلاحة في جنوب البلاد إيجابية وفعالة
ح.م
الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، مصطفى ياحي

ثمن الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، مصطفى ياحي، السبت بولاية الوادي، استراتيجية الدولة لتطوير الفلاحة في جنوب البلاد.
وأوضح ياحي في تجمع شعبي نشطه أمام مناضلي حزبه بقاعة المحاضرات بدار الثقافة محمد الأمين العمودي بالشط “أن هذا المسعى الرامي إلى كسب رهان الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات واسعة الاستهلاك، يندرج في إطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.
وأشار ياحي إلى أن المخطط الفلاحي المعتمد خلال سنتي (2024 -2025) على الاستثمارات الكبرى لاسيما مشروع الشراكة الجزائرية القطرية لإنتاج الحليب المجفف واللحوم، ”من شأنه المساهمة في تفعيل حركية الاقتصاد الوطني وفك الارتباط التدريجي بالريع البترولي وخلق مناصب شغل جديدة للتقليل من نسبة البطالة”.
وأكد ياحي ”أن الاستراتيجية الفلاحية المسطرة التي انطلقت بالمناطق الجنوبية للوطن كفيلة بتحقيق الاكتفاء الذاتي المنشود، هذا بالنظر إلى الإمكانيات المادية والبشرية المرصودة لبلوغ هذا الهدف”.
وفي سياق آخر، أشاد ذات المسؤول الحزبي بالمكاسب الاجتماعية التي حققتها الدولة من خلال التعاطي الجاد مع انشغالات الطبقتين المتوسطة والهشة، والتي تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطن، على غرار- كما قال-“الزيادات في معاشات ومنح المتقاعدين وأجور العمال بالإضافة إلى إقرار منحة البطالة لأكثر من 2 مليون شخص وإدماج أكثر 300 ألف من حاملي عقود ما قبل التشغيل”.
وأضاف بالمناسبة أن تشكيلته السياسية تدعم سياسة الحوار والتشاور بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين للتباحث في كل القضايا والمسائل المهنية والاجتماعية المطروحة.

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