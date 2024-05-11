“الأرندي”: سياقات المرحلة توجب مواصلة بناء جزائر قوية

أكد الجاهزية لإنجاح محطة 7 سبتمبر المقبل

دعا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، مصطفى ياحي السبت ببجاية، إلى “توحيد الجهود ورص الصفوف، لتمتين الجبهة الداخلية من أجل مواصلة بناء جزائر قوية”.

وأكد ياحي، خلال تنشيطه لتجمع شعبي بفندق “صالداي” أمام جمع من المواطنين، أن “سياقات المرحلة الراهنة تستدعي منّا جميعا توحيد الجهود ورص الصفوف لتمتين الجبهة الداخلية من أجل مواصلة بناء جزائر قوية، آمنة ومستقرة ومزدهرة كما كان يحلم بها الشهداء الأبرار”.

وأضاف قائلا: “إن التجمع الوطني الديمقراطي يثمّن المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية المحققة في السنوات الأخيرة جراء الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية، ويعمل من أجل مواصلة الإصلاحات لبلوغ أهدافها”.

كما دعا نفس المسؤول الحزبي إلى اليقظة والحذر إزاء “المخططات العدائية الخبيثة للكيانات الإجرامية الإرهابية، التي تحاول زرع الفتن بين أبناء الشعب الواحد لتحقيق أهداف استعمارية تستهدف الوحدة الوطنية للجزائر”.

وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة، أكد الأمين العام للتجمع، أن الحزب “على أتم الاستعداد مع منتخبيه وإطاراته ومناضليه ومحبيه للمساهمة في إنجاح هذه العملية الانتخابية”، داعيا إلى “المشاركة بقوة في الرئاسيات المقبلة”.