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الجزائر
وعد بمرافقة منتخبيه وتكوينهم بهدف

الأرندي يدعو الى تسوية سريعة لانسدادات المجالس الجديدة

سفيان. ع
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الأرندي يدعو الى تسوية سريعة لانسدادات المجالس الجديدة

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، الثلاثاء بالعاصمة،التزام حزبه بمرافقة منتخبيه وتكوينهم بهدف “تعزيز دورهم وتطوير أداء المرفق العام”.

وقال  زيتوني، بمناسبة اللقاء الوطني لأمناء الحزب الولائيين،المخصص لتقييم نتائج الانتخابات المحلية التي جرت يوم 27 نوفمبر الماضي، أن الحزب “ملتزم بمرافقة منتخبيه وتكوينهم ضمن برنامج سنوي ينطلق في 2022 بهدف تعزيز دور المنتخب المحلي وتطوير أداء المرفق العام وتجسيد الإرادة الشعبية”.

واعتبر زيتوني النتائج التي حققها التجمع الوطني الديمقراطي في هذه الانتخابات “تؤكد تجذره في الأوساط الشعبية وقناعة المناضلين والمتعاطفين بخطابه السياسي وتصوراته الجديدة التي أحدثت القطيعة مع ممارسات العهد السابق”.

وبخصوص حالات الانسداد التي تعرفها بعض البلديات، دعا زيتوني إلى “تغليب المصلحة العامة وعدم تعطيل مصلحة المواطن” من خلال العمل على “تسوية سريعة” لهذه الانسدادات، وشدد على أهمية اتخاذ “تدابير عملية” للقضاء على الانسدادات “الظرفية والمتجددة” في المجالس المنتخبة عبر “مراجعة نظام الامتيازات الممنوحة للمنتخبين التنفيذيين وإيجاد حلول للنصاب القانوني للتداول مع منح أحقية القوائم الفائزة بالأغلبية البسيطة في رئاسة البلدية، تجنبا للتعقيدات المسجلة في الميدان”.

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