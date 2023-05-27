الأرندي يدعو لتقنين نشاط المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي

دعا حزب التجمّع الوطني الديمقراطي (الأرندي) يوم السبت، إلى سنّ تشريعات جديدة لتقنين نشاط المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، في مجالات الإشهار والتجارة الإلكترونية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المكلّف بتسيير شؤون الحزب مصطفى ياحي، في تجمع شعبي نشطه بولاية قالمة.

وأكد ياحي أنه من الضروري “العمل على ضرورة تمكين أبنائنا من الاستفادة من تكنولوجيات المعلومات والاتصال عبر مختلف الفضاءات الرقمية التي تعرف انتشارا واسعا”.

وأشار إلى “خطورة الأرضيات الرقمية بسبب الحروب السيبرانية، التي تستهدف البنى التحتية الحيوية للدول، لتعطيلها عبر حملات إلكترونية سياسية، لضرب وحدتها وهويتها وزعزعة استقراراها”.

وتابع ياحي يقول:”انشغالات وآراء الخبراء والمختصين بهذا المجال، تجعلنا نطالب الحكومة وبإلحاح، بتقنين وضبط الفضاء التواصلي على الانترنت.. حتى نضمن الدعاية والترويج في شبكات التواصل الاجتماعي لقيم مجتمعية ومنخرطة في عجلة التنمية الوطنية”.

كما اعتبر أن “العدد الكبير والمتزايد لما يسمى المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين ينشطون في مجال الإعلانات والتجارة الإلكترونية من دون أن تستفيد منهم الخزينة العمومية، وضعية مقلقة”.

وشدد:”الأرندي يلحّ مرة أخرى، ويطالب الحكومة بالإسراع في حلحلة هذه الإشكالية. حتى يتم توظيف ذلك في خانة البدائل الاقتصادية المرجوة”.