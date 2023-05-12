“الأرندي” يستهجن  تجني البرلمان الأوروبي على الجزائر والتدخل في شؤونها

استهجن التجمع الوطني الديموقراطي، ما وصفه بتجني البرلمان الأوروبي بشكل فظيع على الجزائر والمزايدة عليها في مسألة الحريات.

وقال الحزب في بيان له أنه تابع باستغراب واستهجان شديد تجنّي لائحة البرلمان الأوروبي بشكل فظيع على الجزائر والمزايدة عليها في مسألة الحريات؛ بما يُشكّل تدخّلاً غير مقبول في الشأن الداخلي لدولة سيّدَة، باشرت منذ سنوات إصلاحات سياسيّة عميقة، وأرست مؤسّسات دستورية حقيقية ومُعبّرة عن الإرادة الشعبية الصادقة.

وأدان “الأرندي” في بيانه السلوك العدائي لمؤسّسة أوروبية، مَطعُون في حيّادها وموضوعيّتها ونزاهتها.

كما شجب صَمتَ نفس الأطراف التي تُصابُ بالعمى، حين يتعلّق الأمر بجرائم وانتهاكات يومية بحقّ الشعبين الفلسطيني والصحراوي، وهما يُواجهان منذ عقود آلة الاحتلال الغاشم.

ودعا الحزب الطبقة السياسية والجزائريين كافةً، إلى توحيد الجهود لتمتين الجبهة الداخلية ومواجهة التحديّات.