الأرندي يطالب الحكومة بتعزيز التكافل لإنجاح الدخول الاجتماعي

أشاد بقرارات الرئيس التنموية ومرافقة المتعاملين

دعا التجمع الوطني الديمقراطي، إلى تعزيز التكافل والتضامن الوطني لدعم الإجراءات الحكومية من أجل إنجاح الدخول الاجتماعي والاقتصادي وحماية القدرة الشرائية وكذا الحفاظ على البعد الاجتماعي للدولة، حسب ما أفاد به الاثنين بيان للحزب.

وأوضح ذات المصدر أن المكتب الوطني للحزب أكد، خلال اجتماع له عقد الأحد برئاسة الأمين العام للتجمع، الطيب زيتوني، وخصص لبحث مستجدات الأوضاع الوطنية والدولية والتنظيمية، على “تقاطع التجمع، التام مع الإصلاحات المهيكلة للمؤسسات الدستورية والاقتصادية”، مشيدا بـ”قرارات رئيس الجمهورية، الرامية إلى تصويب بعض الاختلالات وحلحلة المشكلات الاجتماعية والتنموية ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين لتطوير قطاع الأعمال”.

كما نوه الحزب بـ”التدابير الحكومية التي أضفت ديناميكية جديدة لتحريك سواكن التنمية المحلية، والتكفل الأمثل بانشغالات الساكنة وكذا تحسين أداء المرفق العام ومناخ الاستثمار على المستوى الوطني والمحلي”.

وبالمناسبة أعرب التجمع الوطني الديمقراطي -يضيف البيان- عن “انفتاحه على كافة المبادرات السياسية الهادفة إلى تمتين الجبهة الوطنية لمواجهة التحديات والمخاطر، مع الإدانة المستمرة للإرهاب الهمجي الذي، وللأسف يجد اليوم من يعمل على تبريره بالطعن مجددا في خيارات الجزائر وقراراتها السيدة في قضايا الدفاع عن أمنها القومي”.

كما كان الاجتماع مناسبة أشاد الحزب من خلالها بـ”الجهود المستمرة لقوات الجيش الوطني الشعبي وكافة الأسلاك النظامية، من أجل درء التهديدات التي تستهدف وحدة الوطن وسيادته وسلامة أراضيه”، مؤكدا “تأييده للمساعي الدبلوماسية للجزائر في إحلال السلم والأمن الدوليين، ومبادرتها لاستعادة النظام الدستوري في النيجر، تجنيبا للانعكاسات الخطيرة على الشعب النيجري والمنطقة”.

وفي سياق متصل، حث التجمع الوطني الديمقراطي على “ضرورة لم الصف العربي والتعاون الإسلامي لمواجهة المخططات الخبيثة، ودعم الشعب الفلسطيني في مواجهة غطرسة الكيان الصهيوني، ودعم الشعب الصحراوي ايضا من أجل تقرير مصيره”.

وخلص البيان إلى أن التجمع “يعبر عن مشاعر التضامن والتعاطف مع الشعبين الليبي والمغربي الشقيقين إثر كارثتي الفيضانات والزلزال المدمرتين”، مثنيا على “موقف الجزائر وسعيها الحثيث والدائم لتقديم المساعدة والمشاركة في جهود الإغاثة”.

كما أعرب عن استغرابه من “تغطية نظام المملكة على عقدته المزمنة بحرمان الشعب المغربي من مساعدة أشقائه الجزائريين”.