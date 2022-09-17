الأرندي يطالب نوابه بمناقشة جدية لحصيلة الحكومة

دعاهم إلى مساءلة الجهاز التنفيذي حول ما تم انجازه

دعا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، نواب حزبه لمناقشة بيان السياسة العامة المنتظر نزوله على البرلمان قريبا، بجدية وموضوعية تامة.

وقال زيتوني في كلمة له خلال لقاء جمعه بشباب حزبه، السبت، إن مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة سيحظى بتقييم جاد من طرف نواب الأرندي، مصرحا: “يجب أن لا يكون بيانا لرفع الأيدي فقط رغم تواجدنا في الأغلبية الرئاسية التي يقودها رئيس الجمهورية”.

وحسب المسؤول الأول عن التشكيلة السياسية للحزب، فإن الوضع الحالي يتطلب مساءلة الجهاز التنفيذي حول مدى التزامه بتنفيذ برنامج عمله الذي سبق وأن عرضه أمام النواب السنة الماضية.

وفي الشأن الدولي، قال زيتوني إن الجزائر أحرزت تقدما واضحا في تنظيم القمة العربية بعد محاولات التشويش عليها، لاسيما ما يتعلق بنصرة القضايا العادلة، ليضيف “نحن نعي ما يحاك ضد الجزائر ونحن واثقون من نجاح القمة العربية شهر نوفمبر”.