الأرندي يطلب الانصهار بين مكونات الطبقة السياسية

لإنجاح مبادرة رئيس الجمهورية في لمّ الشمل

ثمن الطيب زيتوني، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، مبادرة لم الشمل التي دعا إليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وذلك لتعزيز الوحدة الوطنية واللحمة بين أبناء الوطن الواحد، داعيا الأحزاب السياسية إلى أهمية المشاركة الفعالة والانصهار بين مختلف مكونات الطبقة السياسية في البلاد.

وأوضح زيتوني، السبت في لقاء المجلس الولائي الموسع للحزب بمدينة بوسعادة، بأنه يتعين على كل الأحزاب والقوى السياسية الالتفاف والتوحد خلف هذه المبادرة وهذا المشروع الذي يأتي في ظروف جيوسياسية، بعيدا عن الانتماءات السياسية، وذلك لبناء الجزائر الجديدة، في ظل التقلبات الجيوسياسية والظروف الاقتصادية والأمنية التي تشهدها دول العالم.

كما دعا الجميع إلى ضرورة الانصهار من أجل الحوار ولم الشمل في ظل التحديات والمشاكل والأخطار التي تتربص بالبلاد وبالجزائريين الذين يتعين عليهم حسب ذات المتحدث التحلي بالوعي والحيطة والحذر مما يهددهم.

وأشاد الطيب زيتوني بالدور الفعال الذي تلعبه قوات الجيش ومختلف الأسلاك الأمنية الأخرى، من أجل السهر على أمن المواطنين وحماية الحدود والجزائر التي يتربص البعض بوحدتها، من خلال المراهنة على بعض الحركات الإرهابية لتشتيت الصفوف الداخلية ومحاولة العبث بالوحدة، إلا أن ذلك لن يحدث في ظل تماسك المجتمع وتلاحم أبنائه، على حد قوله.

وفي الشق الاقتصادي، أشار ذات المتحدث إلى أهمية اتخاذ جملة من الإجراءات لبعث الاقتصاد الوطني وخلق الثروة، لأنه من غير المعقول الحديث عن الوحدة الوطنية في ظل اقتصاد هش وضعيف،- حسبه – وانّ الوقت لمصارحة الجزائريين بفشل بعض الدوائر الوزارية وإخفاقها في تحقيق المطلوب منها، وبالتالي رحيل كل مسؤوليها.