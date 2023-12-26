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الجزائر
جدّد خيار وقوفه إلى جانب مؤسسات الجمهورية

الأرندي: 4 سنوات من المكاسب والإنجازات في الجزائر

ك. ل
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الأرندي: 4 سنوات من المكاسب والإنجازات في الجزائر
أرشيف

ثمّن التجمع الوطني الديمقراطي المكاسب والإنجازات التي حققتها الجزائر طوال الأربع سنوات الأخيرة، مشيدا بالتقليد السياسي الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عبر خطابه الموجّه للأمة أمام غرفتي البرلمان.
واعتبر الحزب، في بيان له، أن هذا التقليد السياسي الذي أقره رئيس الجمهورية “يسمح للشعب الجزائري بالإطلاع على حصيلة الرئيس منذ توليه مقاليد الحكم”.
وأعرب عن “اعتزازه بالمكاسب والإنجازات التي حققتها الجزائر طوال الأربع سنوات الأخيرة، لاسيما الإصلاحات الدستورية والالتزام بالطابع الاجتماعي للدولة من خلال تعزيز المكاسب الاجتماعية بتدابير قوية، على غرار مراجعة سلم الأجور وإعفاء أصحاب الدخل الضعيف من الضريبة وإقرار منحة البطالة ومراجعة القوانين الأساسية لمختلف أسلاك الموظفين وحماية القدرة الشرائية للمواطن”.
وثمّن الحزب وفاء رئيس الجمهورية بالتزاماته من أجل “التأسيس لاقتصاد قوي من خلال مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بالاستثمار، وتدعيم إنشاء المؤسسات الناشئة وتعزيز الإنتاج الفلاحي والتوجّه بثبات نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي”.
كما جدّد الحزب اعتزازه بـ”خيار وقوفه إلى جانب مؤسسات الجمهورية والالتفاف القوي حولها، قصد صون أمن واستقرار البلاد والحفاظ على مكتسباتها”.
وفي سياق السياسة الخارجية، أكد الحزب “دعمه المطلق لمواقف الدبلوماسية الجزائرية بقيادة رئيس الجمهورية لنصرة القضايا العادلة في العالم، وعلى رأسها القضيتان الفلسطينية والصحراوية”.

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