الأزمة الأوكرانية.. أمهات بديلات عالقات رفقة أطفالهن!

كشفت تقارير إخبارية أن أمهات بديلات عالقات رفقة أطفالهن في أوكرانيا، بسبب الأزمة التي تمر بها البلاد جراء القصف الروسي.

وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية إن “بعض الأطفال والأمهات البديلات عالقون في مدن أوكرانية تحت القصف”.

ووفقا للصحيفة يرقد 19 طفلا حديثي الولادة في أسرة بلاستيكية وضعت في قبو مبنى سكني في كييف، خوفا من خطر الغارات الروسية.

وأضافت التقارير أن الحرب في أوكرانيا منعت آباءهم البيولوجيين، في كندا وألمانيا وفرنسا وأماكن أخرى من القدوم للبلاد بعد ولادتهم عن طريق العديد من الأمهات البديلات في البلاد.

تؤكد الصحيفة أن بعض وكالات تأجير الأرحام في أوكرانيا تعاني من أجل نقل الأمهات البديلات إلى أماكن آمنة منذ أن بدءالحرب، وتواجه المئات منهن مصيرا محفوفا بالمخاطر.

وتأجير الأرحام عمل تجاري مزدهر في أوكرانيا بشكل واضح، ففي حين تعتبر العملية قانونية في الولايات المتحدة، إلا أن أوكرانيا تعد خيارا قليل الكلفة للعديد من الأزواج الذين يبحثون عن أمهات بديلات.

وتبلغ تكلفة العملية 43 ألف دولار في أوكرانيا، مقارنة بـ 130 ألف دولار في الولايات المتحدة، وفقا لدراسة أجريت عام 2020.

وساعد ذلك في تحويل أوكرانيا إلى ثاني أشهر وجهة دولية لتأجير الأرحام بعد الولايات المتحدة، وفقا للدراسة.