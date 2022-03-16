الأزمة الأوكرانية.. صحفية بقناة فوكس نيوز الأمريكية تلقى مصرعها

لقيت صحفية، كانت تعمل مستشارة لقناة فوكس نيوز الأمريكية، مصرعها، بحسب ما أفادت تقارير إخبارية عن الأزمة الأوكرانية.

وكانت أولكساندرا كوفشينوفا البالغة من العمر 24 سنة قتلت مع زميلها المصور ببيير زاكريفسكي عندما أصيبت سيارتهما بإطلاق نار.

وقالت القناة في بيان لها “في إطار جهودنا لإطلاعكم على الأحداث المأساوية التي وقعت أمس، أردنا أن نبلغكم بأن الصحفية أوليكساندرا ساشا كوفشينوفا قُتلت هي الأخرى جنبًا إلى جنب مع مصورنا بيير زاكرزوسكي عندما أصيبت سيارتهم بإطلاق نار، أمس الثلاثاء، أثناء تواجدهم في الميدان مع المراسل بنيامين هول “.

وقالت سوزان سكوت، الرئيس التنفيذي لشركة Fox News Media للموظفين يوم الثلاثاء، “ساشا تبلغ من العمر 24 عاما فقط، كانت تعمل كمستشارة لنا في أوكرانيا، وتساعد أطقمنا في التنقل في كييف والمنطقة المحيطة أثناء جمع المعلومات والتحدث إلى المصادر”. مضيفة “لقد كانت موهوبة بشكل لا يصدق وقضت أسابيع في العمل مباشرة مع فريقنا بأكمله هناك”.