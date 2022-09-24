-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
ملتميديا
منوعات
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
الأزمة الروسية الأوكرانية
باقي بوخالفة
2022/09/24
49
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
المرأة ليست مجرد ديكور في المناسبات الانتخابية
دعوة لتعزيز المنظومة القيميّة للطفل من خلال المدارس القرآنية
محاكمة تكشف حجم عوائد تهريب الحراقة إلى إسبانيا
رئيسة الوزراء الفرنسية في الجزائر 9 و10 أكتوبر
زيلينسكي يكشف تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى مع روسيا
المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان تصدر قرارا بخصوص الصحراء الغربية
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
حالة الطقس: تنبيه حول أمطار غزيرة ورعود عبر 6 ولايات
2022/09/24
الجزائر ترفض استلام 789 عجلا من فرنسا لهذا السبب
2022/09/22
لا منحة بطالة دون تكوين مهني تأهيلي
2022/09/21
سعدان: هذه أسباب إقصاء الجزائر من مونديال قطر
2022/09/22
تجاهل الحكم الذاتي ودعا إلى حل مقبول من الطرفين.. هل تراجع سانشيز؟
2022/09/23
الرأي
المزيد
البريكس… مُسميّات أم أداة للحسم الاقتصادي (2/1) ؟
عمار تو
2022/09/24
الغرب يخادع عدم الانحياز
محمد سليم قلالة
2022/09/24
عن راتب المدرِّب الوطني
ياسين معلومي
2022/09/24
أركان النجاح الأربعة
عمار يزلي
2022/09/23
القدم والدماغ مرة أخرى
عبد الناصر بن عيسى
2022/09/23