-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
منوعات
إنفوجرافيك
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
الأزمة الروسية الأوكرانية
باقي بوخالفة
2023/06/25
23
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
46 منصة رقمية في قطاع التعليم العالي (فيديو)
معهد وطني لتسيير الابتكار ودعم الشركات الناشئة
مخاطر الكيس المائي خلال العيد.. هذه نصائح وزارة الصحة
أخبار الجزائر ليوم الجمعة 23 جوان 2023
لا تسامح مع نهب أراضي الدولة والصرامة مطلوبة
المنظمة الدولية للجمارك تعيد انتخاب الجزائر
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
بالفيديو.. تصريحات نارية من صاحبة الفستان الأزرق لبسمة وهبة!
2023/06/25
… تراجع الأسعار خلال 48 ساعة
2023/06/24
سانشيز يخذل محمد السادس قبل مغادرة متوقعة للحكومة
2023/06/24
الرئيس تبون يُدشّن تقليدا جديدا في كأس الجزائر
2023/06/22
بِالفيديو: مهزلة في حفل اختتام بطولة المغرب
2023/06/24
الرأي
المزيد
قوات “فاغنر” ومآسي الحروب المأجورة
عبد الحميد عثماني
2023/06/25
من يَصُون أصالةَ تراثنا الفنّي الغنائي الأوراسي؟
لمباركية نوّار
2023/06/25
الممارسة السِّياسية بين الفقه السِّياسي والفكر السِّياسي
ناصر حمدادوش
2023/06/25
تأبينية الشيخ طاهر
محمد الهادي الحسني
2023/06/25
الخُضر.. انتهاء مرحلة التجديد
ياسين معلومي
2023/06/24